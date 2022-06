Kurz nach Mitternacht ist es am 8. Juni zu einer Betriebsunterbrechung in einer Anlage im Werksteil Nord der BASF in Ludwigshafen gekommen. Die Sicherheitssysteme reagierten wie vorgesehen, überschüssiges Gas sei verbrannt worden, informiert das Chemieunternehmem. Dabei sei es zu einer Fackeltätigkeit gekommen, die voraussichtlich noch bis in die Morgenstunden andauere. Die zuständigen Behörden seien verständigt worden. Die BASF bittet ihre Nachbarn um Verständnis. Eine Übersicht über aktuelle Fackeltätigkeiten am BASF-Standort in Ludwigshafen findet ma n unter basf.com/fackel.