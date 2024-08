Durch die Explosion und den Folgebrand in einer Anlage in der BASF am 29. Juli ist ein Schaden von rund zwei Millionen Euro entstanden. Zu dieser Einschätzung sind Brandermittler der Kriminalpolizei Ludwigshafen und ein Brandsachverständiger gelangt. Eine eindeutige Ursache für das Unglück konnten sie bisher noch nicht feststellen. Weitere Ermittlungen seien nötig, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Hinweise auf eine vorsätzliche Verursachung liegen nicht vor. Der Brandort konnte einige Tage nicht begangen werden, weil Teile des Gebäudes einsturzgefährdet waren und abgestützt werden mussten. Bei dem Unglück war laut BASF ein organisches Lösungsmittel aus einer Anlage ausgetreten, die Aromastoffe und Vorprodukte für die Vitaminherstellung produzierte. Es kam zu einer Explosion mit Folgebrand. 18 BASF-Mitarbeiter wurden leicht verletzt – darunter sieben Feuerwehrleute. Die Anlage wurde stillgelegt. Auch der Chemiekonzern betreibt Ursachenforschung. „Zu der genauen Entstehung der Explosion können wir derzeit keine Angaben machen, da die internen und behördlichen Ermittlungen und Untersuchungen laufen. Den Ermittlungen können wir nicht vorgreifen. Die Anlage bleibt bis zum Abschluss der behördlichen Untersuchungen heruntergefahren und gesperrt“, sagte eine BASF-Sprecherin auf Anfrage. Auch die Gewerbeaufsicht macht sich am Unglücksort ein Bild davon, ob alle gesetzlichen Sicherheits- und Arbeitsvorschriften eingehalten worden sind. Die Aufsichtsbehörde hat dafür ebenso wie die Staatsanwaltschaft einen Gutachter beauftragt.