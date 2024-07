Nach der Explosion mit einem anschließenden Brand bei der BASF in Ludwigshafen laufen die Ermittlungen zur Unglücksursache an. Brandermittler der Kriminalpolizei konnten den Brandort noch nicht begehen, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz auf Nachfrage mit. Nach einer Begehung werde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal entschieden, ob ein Gutachter zur Klärung der Unglücksursache eingeschaltet werde. Dies werde ein paar Tage dauern. Bei dem Unglück sind am Montag laut Polizei 18 BASF-Mitarbeiter leicht verletzt worden – darunter sieben Feuerwehrmitarbeiter der Werkfeuerwehr.

Die Gewerbeaufsicht der Struktur- und Genehmigungsbehörde (SGD) Süd prüft vor Ort, ob alle Sicherheits- und Arbeitsvorschriften von der BASF eingehalten worden sind. „Als Aufsichtsbehörde sind wir zuständig für die Überwachung der Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen, immissionsschutzrechtlichen und störfallrechtlichen Vorschriften. Im Zuge dessen wird von uns insbesondere überprüft, wie es zu dem Ereignis kommen konnte und ob alle gesetzlichen Bestimmungen eingehalten wurden. Darüber hinaus wird überprüft, ob die ergriffenen Maßnahmen ausreichend sind oder ob zusätzliche Maßnahmen künftig zur Vermeidung eines solchen Ereignisses getroffen werden müssen“, erläuterte eine SGD-Sprecherin. Die BASF sei aufgefordert worden, einen umfassenden Unfallbericht zu erstellen.

Fake-Videos im Netz

Nach Konzernangaben wurden die verletzten Mitarbeiter vorsorglich in der Werksambulanz untersucht, hätten diese danach aber wieder verlassen können. Der Brand war von der Werkfeuerwehr gelöscht worden. Laut BASF kam es nach dem Austritt eines organischen Lösungsmittels zu der Explosion in einem Betrieb im Werksteil Süd. Dann habe sich der Folgebrand entwickelt. Eine Gefährdung der Bevölkerung habe zu keiner Zeit bestanden, so die BASF.

Unterdessen kursierten in den sozialen Netzwerken Fake-Videos, die Videos von der Katastrophe 2016 im Nordhafen zeigen, bei der es damals fünf Todesopfer gab. Die Videos sind am Montag hochgeladen worden und sollen den Nutzern vorgaukeln, sie seien aktuell.