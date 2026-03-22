Die in Ludwigshafen ansässige Stiftung Lebensblicke hat das Darmkrebspräventionsprogramm der BASF mit ihrem Medienpreis ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand im Rahmen zum Auftakt des Darmkrebsmonats März im Ernst-Bloch-Zentrum in Ludwigshafen statt. Der mit 2000 Euro dotierte Preis wurde von Care Diagnostica gestiftet. Das prämierte Projekt der BASF-Abteilung Corporate Health Management umfasst die jährliche Ausgabe kostenloser immunologischer Stuhltests an die Mitarbeiter des Konzerns, individuelle Risikoberatungen und intensiven Support bei auffälligen Befunden. Jürgen Riemann, Vorstandsvorsitzender der Stiftung, erklärte: „Mit diesem ganzheitlichen Ansatz trägt BASF nachhaltig zur Aufklärung über Risikofaktoren und zur Reduzierung der Darmkrebssterblichkeit bei“. Nicola Dillinger und Stefan Webendörfer nahmen für die BASF die Auszeichnung entgegen.