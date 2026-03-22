Ludwigshafen BASF erhält Auszeichnung für Darmkrebsvorsorgeprojekt
Die in Ludwigshafen ansässige Stiftung Lebensblicke hat das Darmkrebspräventionsprogramm der BASF mit ihrem Medienpreis ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand im Rahmen zum Auftakt des Darmkrebsmonats März im Ernst-Bloch-Zentrum in Ludwigshafen statt. Der mit 2000 Euro dotierte Preis wurde von Care Diagnostica gestiftet. Das prämierte Projekt der BASF-Abteilung Corporate Health Management umfasst die jährliche Ausgabe kostenloser immunologischer Stuhltests an die Mitarbeiter des Konzerns, individuelle Risikoberatungen und intensiven Support bei auffälligen Befunden. Jürgen Riemann, Vorstandsvorsitzender der Stiftung, erklärte: „Mit diesem ganzheitlichen Ansatz trägt BASF nachhaltig zur Aufklärung über Risikofaktoren und zur Reduzierung der Darmkrebssterblichkeit bei“. Nicola Dillinger und Stefan Webendörfer nahmen für die BASF die Auszeichnung entgegen.