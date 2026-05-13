Die BASF ist ein Chemiekonzern – und einer der größten Konzertveranstalter in Ludwigshafen. Für die Spielzeit 2026/27 plant die Kulturfabrik über 70 Veranstaltungen.

Mit der Cellistin Sol Gabetta, der Chansonsängerin Annett Louisan, den Singer-Songwritern Max Giesinger, Joris und Gregor Meyle, der Jazzsängerin Melody Gardot und der Kontrabasslegende Avishai Cohen werden viele namhafte Künstlerinnen und Künstler erwartet. Schon zum dritten Mal spielt Lokalmatador Gringo Mayer ein Jahresabschlusskonzert im Feierabendhaus.

Allgemeiner Vorverkauf ab 20. Mai

Das Künstlerporträt ist Daniel Ottensamer gewidmet, dem Soloklarinettisten der Wiener Philharmoniker. Der Todestags Ludwig van Beethovens im Jahr 2027 soll mit neun Veranstaltungen begangen werden. Die Spielzeit beginnt am 10. September. Der allgemeine Vorverkauf für die Veranstaltungen startet am 20. Mai, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BASF können schon jetzt Tickets kaufen.