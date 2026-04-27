Es beginnt 1951 mit einem Betrieb im Mannheimer Hafen: Heute betreut die Lieblang-Gruppe Kunden mit hohen Ansprüchen. Einen Schreckmoment gibt es 2015 in der SAP-Arena.

Ernst Lieblang ist 25 Jahre alt, als er im geschichtsträchtigen Mannheimer Hafen sein Firmenschild an einer Baracke aufhängt und seinen „Stauerei- und Umschlagbetrieb“ 1951 ins Handelsregister eintragen lässt. Er sucht sich die letzten verbliebenen starken Männer und macht sie zu Schauerleuten, den „Sackträgern“ des Hafens. Mit reiner Muskelkraft entladen seine bis zu 2000 Mitarbeiter meist amerikanische Frachtschiffe, die den Mannheimern und Kurpfälzern Lebensmittel liefern. Die Amerikaner bezahlen gut für die schwere Arbeit. 75 Jahre später ist die Lieblang-Gruppe ein bundesweit agierendes Unternehmen mit zwei Standbeinen: Dienstleistungen rund ums Gebäude und um das Thema Sicherheit.

Harte Arbeit für starke Männer: die Sackträger in den 1950er-Jahren im Hafen. Foto: Lieblang-Gruppe/oho

Sitz ist immer noch Mannheim, aber nicht mehr der Hafen, sondern nach mehreren Stationen im Zentrum seit 1986 ein Gewerbegebiet in Friedrichsfeld im Süden der Stadt. Spezialisiert ist man auf die Betreuung gewerblicher Kunden mit komplexen Anforderungen. Zu nennen sind etwa Roche, Bauhaus, Südzucker, Daimler, die SAP-Arena – und der Ludwigshafener Chemieriese BASF, der als Kunde der ersten Stunde seit 1954 ununterbrochen die Gebäudedienste des Unternehmens in Anspruch nimmt.

Olympia in München als Schlüsselmoment

„Wir sorgen dafür, dass andere ihren Job machen können“, sagt Roman Großmann. Der 61-Jährige und Alois Sieburg (63) sind die Köpfe der Lieblang-Gruppe. Nachdem Firmengründer Ernst Lieblang im Jahr 2011 verstorben ist, prägen die beiden das Unternehmen seit 2015 als geschäftsführende Gesellschafter. 2024 werden die Sicherheitsdienste organisatorisch unter der neuen Marke Garandus gebündelt, um beide Geschäftsbereiche gezielt zu stärken.

Olympia 1972 in München: Reinigungskräfte mit Staubwedeln und Besen. Foto: NOP/oho

Ein Schlüsselmoment in der Unternehmensgeschichte ist das Jahr 1972: Ernst Lieblang erhält den Auftrag für die Olympischen Spiele in München. Er ist für die Betreuung des gesamten olympischen Dorfs, die Reinigung der Sportstätten und die Hostessen verantwortlich. „Dieses Großprojekt war rückblickend der Schlüsselmoment für die Weiterentwicklung des Stauereibetriebs und Gebäudereinigers hin zum Generaldienstleister“, berichtet Großmann. Um den enormen Personalbedarf zu decken, wirbt er Studenten aus aller Welt an. Eine der Hostessen ist Silvia Renate Sommerlath aus Heidelberg, die sich royal verlieben sollte. Heute ist sie besser bekannt als Königin von Schweden.

18 Standorte, 7000 Mitarbeiter

Mittlerweile zählt das Traditionsunternehmen Lieblang zu den wichtigsten Gebäudedienstleistern in Deutschland und ist vor allem in der Region gefragt, während sich Garandus in der Sicherheitsbranche als feste Größe etabliert hat. Innerhalb von 75 Jahren hat sich so aus einem kleinen Stauereibetrieb eine moderne Dienstleistungsgruppe mit 18 Standorten und mehr als 7000 Mitarbeitern entwickelt. Umsatz im vergangenen Jahr: 174,2 Millionen Euro.

Industrie-Service: Reinigungskraft in den 1980er-Jahren. Foto: Lieblang/oho

Der Schwerpunkt des Mannheimer Traditionsunternehmens ist nach wie vor Gebäudereinigung. Als wichtigste Branchen nennen die beiden Gesellschafter Pharma, Chemie, Logistik, Automotive und Handel. Bei der BASF sind die Dienstleistungsprofis in verschiedenen Bereichen im Einsatz: Reinigung von Industrieanlagen, von Büros und Fassaden, Hausmeisterservice, Kontrolldienste – und bei Events wie der BASF-Hauptversammlung sind ebenfalls Mitarbeiter abgestellt. „In der Chemiebranche sind die Ansprüche enorm. Nicht nur wegen des vielen Schmutzes, der dort anfällt. Die eingesetzten Kräfte müssen Spezialwissen haben. Nur ein kleines Beispiel: Wenn jemand ein Reinigungstuch in einer Leitung vergisst, funktioniert die ganze Anlage nicht mehr. Auch bei Unfällen sind wir miteingebunden“, erklärt Großmann. Erst vor Kurzem gab es einen schweren Arbeitsunfall auf dem BASF-Gelände.

Roboter in der Testphase

Um den hohen Personalbedarf zu decken, sind die Reinigungsspezialisten auf Quereinsteiger angewiesen. „Wir beschäftigen Mitarbeiter aus 104 Nationen“, so Großmann. Oft landeten Menschen mit wenig Deutsch-Kenntnissen in dieser Sparte. Kultur und Sprache würden sie nach und nach (kennen)lernen. „Wir haben einige Beispiele von Mitarbeitern, die als Reinigungskraft angefangen und sich bis zur Bereichsleitung mit Verantwortung für ein Budget in Millionenhöhe hochgearbeitet haben.“

Die Vorgehensweise beim Saubermachen hat sich in den zurückliegenden Jahrzehnten stark verändert. Die Zeiten des ausgefransten Wischmobs, mit dem der Dreck von der einen in die andere Ecke verteilt wird, sind längst vorbei. Die Wischbezüge bestehen aus modernen Textilien, Mitarbeiter bekommen auf einem I-Pad ein Signal, wenn in der Toilette eines Unternehmens das Klopapier oder die Seife zur Neige geht. Robotik ist laut den Gesellschaftern ebenfalls ein Thema. „Wir befinden uns in einer großen Testphase. Die Roboter sind noch nicht in jedem Bereich so leistungsfähig, wie wir uns das vorstellen“, berichtet Großmann.

Mittlerweile sind Reinigungsroboter in einer Testphase unterstützend im Einsatz. Foto: Lieblang-Gruppe/oho

Und er schiebt gleich ein Beispiel hinterher: „Unsere Roboter fahren selbstständig Fahrstuhl und sind daher auf ein durchgängiges WLAN-Signal angewiesen. Es kann schon mal passieren, dass ein Roboter in der falschen Etage aussteigt und nicht mehr zurückfindet. Dann braucht es also doch einen Menschen.“ Alois Sieburg fügt augenzwinkernd hinzu: „Roboter werden nicht krank, bekommen keine Nachtzuschläge, aber sie streiken ab und zu.“ Perspektivisch hoffen die beiden Gesellschafter bei der immer schwieriger werdenden Mitarbeitergewinnung mit dem Einsatz von Robotern gegenzusteuern.

SAP-Arena: 10.000 Besucher evakuiert Die Köpfe der Lieblang-Gruppe: Roman Großmann (links) und Alois Sieburg. Foto: Lieblang-Gruppe/oho

Im Sicherheitsbereich hat die Lieblang-Gruppe zwei Kunden direkt um die Ecke. Derzeit sind Mitarbeiter beim Maimarkt im Einsatz, in der SAP-Arena sorgen bei Events seit vielen Jahren bis zu 120 Mitarbeiter für die Sicherheit. Das geht vom Parkplatz bis zum sogenannten Bodycheck bei der Einlasskontrolle. „Außerdem gibt es noch eine mobile Gruppe, die gerufen werden kann, wenn es Stress unter Besuchern gibt“, sagt Großmann, „bei Handballspielen der Rhein-Neckar-Löwen begleiten wir zum Beispiel auch die Schiedsrichter nach draußen.“ Helle Aufregung in der SAP-Arena herrschte bei einer Veranstaltung im Jahr 2015. „Bei einer Live-Show der TV-Sendung ,Germany’s Next Topmodel’ gab es eine Bombendrohung. Alle 10.000 Besucher mussten evakuiert werden“, erinnert sich Marketing-Leiterin Shobhana Nair. Später stellte sich heraus: Es gab keine Bombe.