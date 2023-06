Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ludwigshafen ist eine Industriestadt. Viele Tiere haben sich Werksgelände als Lebensraum erobert. Es gibt eine erstaunliche Artenvielfalt an ungewöhnlichen Orten. Wir sind mit Naturschützern auf Expedition gegangen. Heute geht’s in die BASF. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheinen mag, die Anilin ist ein Kleinod für Tiere.

Hoch oben auf einem der weit in den Himmel ragenden Schlote der BASF in Ludwigshafen hat sich eine Wanderfalken-Dame ihr Domizil eingerichtet und scheint sich dort wohlzufühlen. Naturschutz