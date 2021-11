Die BASF bietet im November jungen Menschen und ihren Eltern die Möglichkeit, sich über Ausbildungsmöglichkeiten beim Chemiekonzern am Standort Ludwigshafen zu informieren.

Die Events für die Jugendlichen finden in den Räumen der BASF-Ausbildung statt. Unter dem Motto „Make IT happen“ können Jugendliche am Donnerstag, 11. November, 9 bis 14 Uhr, die IT-Studiengänge der BASF praxisnah kennenlernen. Die Teilnehmer erwarten nicht nur Infos rund um das duale Studium bei der BASF, sondern auch eine IT-Challenge, bei der die Jugendlichen Aufgaben lösen und sich etwa als Hacker ausprobieren können. Der Aktionstag ist ein gemeinsames Event mit der Initiative „Mint-NiWo“ der Hochschule Worms.

Berufe-Speed-Dating für Schüler

Schüler, die noch nicht genau wissen, welcher Beruf zu ihnen passt, können dies am Donnerstag, 18. November, 8.30 bis 14 Uhr, herausfinden – beim Berufe-Speed-Dating. Zudem gibt es Einblicke in die BASF-Ausbildungsstätten. BASF-Mitarbeiter geben Tipps zum Bewerbungsverfahren und Einstellungstest sowie zum Vorstellungsgespräch. Eine schriftliche Anmeldung ist zwingend. Anmeldeschluss für beide Veranstaltungen ist der 8. November. Weitere Infos sowie die Anmeldeformulare gibt es im Netz unter on.basf.com/ausbildung-aktuelles. Mit der Anmeldebestätigung können sich Schüler für die Teilnahme an den BASF-Events vom Schulunterricht befreien lassen. Für den Aktionstag IT und das Berufe-Speed-Dating werden alle Teilnehmer gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und den Mindestabstand einzuhalten.

Digitaler Infoabend für Eltern

Am Mittwoch, 24. November, bietet die BASF ab 18.30 Uhr einen digitalen Infoabend für Eltern zu dem Thema „Die Rolle der Eltern bei der Berufswahl“ an. Für eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist eine Anmeldung per E-Mail an ausbildungsmarketing@basf.com oder telefonisch unter 0621 60-97602 erforderlich. Die Veranstaltung findet in Form einer Webex-Konferenz statt: Eine Woche vor der Veranstaltung erhalten die Eltern den Link zur Veranstaltung per E-Mail. Weitere Infos sind ebenfalls online unter on.basf.com/ausbildung-aktuelles abrufbar.