Pfarrerin Kerstin Bartels wird im Protestantischen Kirchenbezirk Ludwigshafen neue Seniorin, also die Stellvertreterin des Dekans. Die Bezirkssynode wählte Bartels als einzige Bewerberin am Wochenende mit 61 von 65 Stimmen in das Amt. Die 46-Jährige folgt auf Pfarrer Paul Metzger, der zum 1. Mai auf die Dekanstelle wechselt. Bartels wurde in Niedersachsen geboren und wuchs in Frankenthal auf. Nach dem Abitur studierte sie Evangelische Theologie in Neuendettelsau (Bayern), Heidelberg und Utrecht (Niederlande). Das Vikariat – die Ausbildung für den Pfarrberuf – führte sie nach Ludwigshafen und ins Bahnhofsviertel von Frankfurt am Main.

Erste Kindervesperkirche mit aufgebaut

Danach wirkte sie zehn Jahre als Stadtjugendpfarrerin in Ludwigshafen, wobei sie die Jugendkirche maßgeblich mit aufbaute sowie die erste Kindervesperkirche im Jahr 2013. Anschließend war sie Pfarrerin im Schuldienst an der Berufsbildenden Schule Technik 2. Seit 2018 ist Bartels Pfarrerin in der Jona-Kirchengemeinde in der Innenstadt, seit 2020 geschäftsführende Pfarrerin. Sie ist Vorsitzende des Bezirksdiakonieausschusses und Aufsichtsrätin der Ökumenischen Fördergemeinschaft. Zudem entwickelte Bartels als Stadtjugendpfarrerin das neue Konzept des Gemeindepädagogischen Dienstes mit und leitete neun Jahre lang das Team. Sie lebt mit ihrer Partnerin, Pfarrerin Barbara Schipper, in Süd. „Ich will die Relevanz von evangelischer Kirche für die Menschen in Ludwigshafen erspüren, erhalten und ausbauen – trotz aller Herausforderungen, vor denen wir stehen“, sagt sie.