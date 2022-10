Von den 370 Bushaltestellen in der Stadt sind erst 120 barrierefrei umgebaut worden. Fehlendes Geld und Personalmangel verzögern den Umbau. Das sorgt für Kritik.

Ursprünglich sollten in diesem Jahr elf Bushaltestellen für rund 960.000 Euro umgebaut werden. Doch die Stadtverwaltung hat den Umbau aus personellen Gründen verschoben. Zwar soll noch in diesem Jahr damit begonnen werden, doch die Bauarbeiten werden sich bis Sommer 2023 hinziehen. Von den insgesamt 370 Bushaltestellen in der Stadt sind 120 barrierefrei, 250 müssen noch umgebaut werden, wie die Verwaltung informierte.

Dies sorgte bereits im Beirat für Menschen mit Behinderungen für kritische Rückfragen. Auch im Bauausschuss regte sich am Montag Unmut. „Bei dem Tempo glaube ich nicht, dass ich noch zu Lebzeiten erleben werde, dass der Umbau abgeschlossen wird“, sagte Christoph Heller (CDU). Helge Moritz (FWG) hinterfragte, warum im aktuellen Ausbaupaket gleich fünf Haltestellen im Umfeld des Rewe-Kreisels in Edigheim umgebaut werden sollen: „Kann man das nicht besser verteilen?“ Baudezernent Alexander Thewalt (parteilos) verwies auf personelle Engpässe. Er hoffe, dass durch Stellenbesetzungen der Ausbau vorangetrieben werde. Fest steht: Vom eigentlich bis 1. Januar 2022 gesetzlich vorgeschriebenen vollständig barrierefreien Ausbau bleibt Ludwigshafen weit entfernt. Barrierefrei bedeutet: eine ebene Bordsteinhöhe zum Ein- und Aussteigen und ein Blindenleitsystem.