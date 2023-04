Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Freitag Münzgeld aus der Kasse einer Bar in der Bahnhofstraße (Mitte) gestohlen. Laut Polizeibericht nutzte der Täter die kurzen Abwesenheit des Barkeepers aus. Der Diebstahl habe sich gegen 2 Uhr ereignet. Erbeutet habe der Täter einen mittleren zweistelligen Betrag. Der Tatverdächtige ist etwa 1,75 Meter groß, dunkelblond und trägt einen schwachen Bart. Er sei in Begleitung eines Mannes mit schwarzen Haaren und Bart gewesen. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.