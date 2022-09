Ein 31-Jähriger hat laut Polizei am frühen Donnerstagmorgen Besucher einer Bar in der Innenstadt (Wredestraße) mit einer Machete bedroht. Gegen 3.15 Uhr betrat der unter Drogen stehende Mann die Kneipe. In der Hand hielt er die Hiebwaffe und ging auf einige Gäste los, verletzte aber niemanden. Die sofort alarmierte Polizei führte den Mann ab und brachte ihn zu einer Dienststelle. Die Machete wurde sichergestellt. Der Mann muss sich nun wegen Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.