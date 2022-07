Barbara Filsinger hat seit Monatsbeginn die Professur „Geburtshilfe und Mutter-Kind-Gesundheit“ am Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen der Ludwigshafener Hochschule inne. In der Metropolregion Rhein-Neckar ist die 1965 geborene Filsinger keine Unbekannte: Unter anderem war die Wahl-Ludwigshafenerin geschäftsführende Oberärztin an der Frauenklinik der Universitätsklinik Mannheim und viele Jahre auch Chefärztin der Geburtshilflichen Abteilung am St. Marienkrankenhaus Ludwigshafen.