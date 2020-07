Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin hat eine 87-jährige Ludwigshafenerin davor bewahrt, Opfer eines Enkeltrickbetrugs zu werden und 30.000 Euro zu verlieren. Laut Polizeibericht hatte am Montagnachmittag ein Mann die Seniorin angerufen und sich als Enkel ausgegeben. Angeblich wäre er in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen und müsse nun 30.000 Euro in bar als Kaution hinterlegen, gaukelte der Anrufer der Seniorin vor. Weil die 87-Jährige zunächst dem Mann glaubte, ging sie zur Bank und versuchte die geforderte Summe abzuheben. Eine Bankmitarbeiterin wurde stutzig, verständigte die Polizei und bewahrte die 87-Jährige vor dem finanziellen Verlust. Die Polizei rät den Bürgern, misstrauisch bei Telefonaten zu sein und keine Details zu familiären und finanziellen Verhältnissen preiszugeben.