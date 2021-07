Eine aufmerksamer Bankmitarbeiter hat am Donnerstag einen Trickbetrug vereitelt. Eine 94-Jährige hatte zuvor einen Anruf erhalten. Ihre im Ausland lebende Tochter habe angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und befinde sich in Haft. Für die Freilassung solle die Seniorin eine Kaution in Höhe von 25.000 Euro hinterlegen. Als die Seniorin das Geld auf der Bank abheben wollte, schöpfte ein Bankmitarbeiter Verdacht und informierte die Polizei.