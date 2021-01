Einem aufmerksamen Filialleiter einer Ludwigshafener Bank ist es zu verdanken, dass eine 73-Jährige nicht um 20.000 Euro betrogen worden ist. Wie die Polizei mitteilt, erschien die Frau am Dienstag in der Bank, um 20.000 Euro an ihren Freund ins Ausland zu überweisen. Die informierten Polizisten gehen davon aus, dass es sich um einen Betrugsversuch der Masche „Romance Scamming“ handelte. Die Polizei rät angesichts dieses Falls zu Vorsicht bei Bekanntschaften im Internet oder in sozialen Netzwerken. Beim „Romance Scamming“ handele sich um eine Betrugsmasche mit vorgetäuschter Liebe. Wichtig sei, auch bei Chatpartnern und insbesondere bei Bemerkungen, man brauche dringend Geld, misstrauisch zu bleiben. Informationen zu diesem Thema gibt es unter www.polizei-beratung.de.