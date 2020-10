50.000 Euro wollte ein Seniorenehepaar (70 und 71 Jahre alt) aus Hochdorf-Assenheim laut Polizei am Montag in einer Bank in Ludwigshafen abheben. Als Angestellte der Bank nach dem Grund fragten, berichtete das Paar von einem Anruf einer „Staatsanwaltschaft“, die eine Sicherheitsleistung für einen angeblichen Verwandten im Ausland benötigen würde. Die Bank-Mitarbeiter verständigten die Polizei und bewahrten das Paar aus dem Rhein-Pfalz-Kreis vor einem hohen finanziellen Schaden.