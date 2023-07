Rund 18.000 Euro haben Diebe erbeuten, die mehrere Briefe einer Bank an deren Kundin abgefangen hatten. In den Briefen befanden sich neben einer neuen Karte auch die dazugehörige Geheimzahl. Damit konnten die Täter das unberechtigt Geld abheben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.