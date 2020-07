[Aktualisiert: 11.25 Uhr]

Nach einem Raubüberfall auf eine Bankfiliale am Mittwochmorgen um 8 Uhr in der Mannheimer Innenstadt hat die Polizei noch am Vormittag zwei Tatverdächtige festgenommen. Wie die Beamten mitteilen, hatte sich der Überfall im Quadrat U2 ereignet. Bei der anschließenden Fahndung konnte die Polizei nach eigenen Angaben zunächst einen der beiden Tatverdächtigen festnehmen. Bei der Suche nach dem zweiten Verdächtigen war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Um 11.17 Uhr vermeldete die Polizei dann die Festnahme des zweiten Mannes. Laut Bericht gebe es keine Hinweise auf weitere Mittäter. Weitere Informationen zu dem Fall will die Polizei im Laufe des Nachmittags gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Mannheim bekannt geben.