Das Polizeipräsidium Mannheim registrierte seit Januar einen erhöhten Anstieg von besonders schweren Fällen des Diebstahls von E-Bikes/Pedelecs und weiteren hochwertigen Fahrrädern. Regelmäßig liege die Schadenshöhe im hohen vierstelligen Bereich. Durch die Kripo Heidelberg und die Schutzpolizei des Präsidiums Mannheim sei daraufhin ein Konzept erarbeitet worden, das vor vier Wochen umgesetzt und maßgeblich für den Erfolg in einem aktuellen Fall gewesen sei. Das Konzept beinhalte eine fortlaufende Lagebildauswertung aktueller Pedelec- und E-Bike-Diebstähle. Mit im Boot seien Spezialisten der Kriminaltechnik. Die Zahlen sprächen für sich: So sei im ersten Halbjahr 2023 bereits die gleiche Anzahl an Diebstählen von Pedelecs registriert worden wie im gesamten Jahr 2022. Die Schadenshöhe gehe in die Hunderttausende.

Drei Tatverdächtige festgenommen

Derzeit ermittelten die Spezialisten der Kripo Heidelberg luat Staatsanwaltschaft in einem besonders schweren Fall des Bandendiebstahls, jüngst seien drei Tatverdächtige – 24, 26 und 36 Jahre alt – festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt worden. Der Bande wird vorgeworfen, seit Jahresanfang in mindestens 18 Fällen Pedelecs und hochwertige Fahrräder im Gesamtwert von 180.000 Euro gestohlen zu haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll die Gruppierung nachts in Mannheim und dem umliegenden Rhein-Neckar-Kreis Pedelecs und hochwertige Fahrräder aus Unterständen, Garagen, Kellern, aber auch von öffentlichen Plätzen mithilfe von diversen Werkzeugen entwendet haben. Bei der Durchsuchung von sechs Objekten wurden 19 Pedelecs, zwei E-Scooter sowie umfangreiche Beweismittel entdeckt. Zudem wurden bei zwei Tatverdächtigen insgesamt 800 Gramm Marihuana und 175 Gramm Kokain sowie Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich sichergestellt. Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurden beim Amtsgericht Haftbefehle gegen die drei Tatverdächtigen erwirkt. Nach der Eröffnung der Haftbefehle wurden alle in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.