Heiß genug ist es schon, jetzt fehlt nur noch das mediterrane Flair: Die Band Aywa aus Montpellier sorgt dafür am Samstag, 19. Juni, 19.30 Uhr auf der Sommerbühne des Karlstorbahnhofs, Am Karlstor 1, in Heidelberg. 2011 haben sich Musiker aus Montpellier zusammengetan und Rock, Weltmusik, Jazz und Klänge aus dem Maghreb zu einer explosiven Mischung kombiniert, die die Hitze der Wüste heraufbeschwört. „Die vier Musiker um den Sänger Adil verstehen es, die Melodien Nordafrikas mit den elektrischen Sounds Westeuropas zu verbinden und eine einzigartige, mitreißende und rebellische Musik darzubieten, wobei die Botschaft von Frieden, Hoffnung und Protest gleich wichtig bleiben“, heißt es in der Presseankündigung des Montpellier-Hauses, das zu dem Konzert in Zusammenarbeit mit dem Karlstorbahnhof und dem Medienforum Heidelberg einlädt. Gründe, um „mittelmeerisch“ zu feiern, gibt es genug: 60 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Heidelberg und Montpellier, 35 Jahre Filmtage des Mittelmeeres, 35 Jahre Montpellier-Haus.

Das Konzert eröffnet die Filmtage des Mittelmeers, die noch bis 27. Juni Dokumentar- und Spielfilme zeigen, davon fast alle online und auch Open Air im Garten des Völkerkundemuseums, Hauptstraße 235. Das Programm steht unter https://www.filmtage-mittelmeer.de. Programm der Sommerbühne, wo Konzerte in Biergartenatmosphäre stattfinden über www.karlstorbahnhof.de.