Seit 40 Jahren ist es dieselbe Choreographie: Nach der Schule trippeln kleine Mädchenfüße in die Dance Factory in Frankenthal und lernen dort die ersten Schritte in der großen Welt des Balletts. Wie einst die Mütter tanzen hier nun deren Töchter.

Davon träumt so mancher Betreiber eines Fitnessclubs: Kunden, die jahrzehntelang bei der Stange bleiben. Corinne Kraußer-Houska und Sophia Houska haben sie, wobei es fast durch