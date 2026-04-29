Das städtische Förderprogramm zur Unterstützung privater Balkonkraftanlagen ist inzwischen ausgeschöpft und wurde im März beendet. Das teilt die Stadt mit. Demnach wurden seit dem Start des Programms im September 2024 in Ludwigshafen von der Stabsstelle Klimaschutz der Stadt rund 750 Anträge von Bürgerinnen und Bürgern mit einem Gesamtfördervolumen von 150.000 Euro bewilligt. Die Förderung erfolgte mit Mitteln aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) und unterstützte den Kauf privater Balkonkraftwerke mit einem pauschalen Zuschuss von 200 Euro pro Haushalt.

Nicht nur an Balkonen, sondern auch an Gartenzäunen, Mauern oder auf Garagendächer konnten die Solaranlagen angebracht werden. Die installierte Leistung variierte laut Mitteilung von 260 bis 2000 Watt. Am häufigsten wurde eine Gesamtmodulgröße von 880 Watt montiert. „Insgesamt konnte damit eine Leistung von rund 840.000 Watt in Ludwigshafen installiert werden“, berichtet Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos). Die Stadt weist darauf hin, dass Interessierte auch unabhängig von der Förderung ganz einfach prüfen können, wann sich ein Balkonkraftwerk für sie rentiert. Einen kostenfreien Rechner stellt die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin im Netz zur Verfügung unter www.solar.htw-berlin.de/rechner/stecker-solar-simulator.