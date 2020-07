Die zweite Woche der Sommerferien läuft. Maskenzwang auf Mallorca, Ägypten und Türkei sind als Corona-Risikogebiete eingestuft, die Reisewarnungen für die Europäische Union wurden aufgehoben. Manche Familien fahren ins Ausland, andere bleiben lieber in Deutschland oder gleich ganz zu Hause. Wir wollen wissen: Wo verbringen unsere Leser ihren Urlaub?

Zum Ferienbeginn haben wir unseren Leseraufruf gestartet. Mittlerweile haben sich auch einige Leute gemeldet und uns ein Bild mit ein paar Zeilen über ihren Urlaub geschickt. Wenn es nach diesem ersten Trend geht, zieht es die Pfälzer an die Ost- und die Nordsee. Auch Städtereisen in Deutschland scheinen im Gegensatz zu Flugreisen und Cluburlauben hoch im Kurs zu stehen.

Wie ist das bei Ihnen? Wo zieht es Sie in diesem Corona-Sommer hin? Gehen Sie lieber auf Nummer sicher und bleiben zu Hause in Balkonien statt auf die Balearen zu fliegen? Grillen Sie lieber im eigenen Garten statt nach Griechenland zu jetten? Ist für Sie das Wandern im Pfälzerwald dieses Jahr attraktiver als in Österreich? Liegen Sie lieber am Rheinstrand auf der Parkinsel statt im Sand an der Costa Brava? Fühlen Sie sich in Ludwigshafen sicherer als in Lissabon? Ziehen Sie die Blaue Adria in Altrip der Adria in Italien oder Kroatien vor? Oder zieht es Sie doch unwiderstehlich in die Ferne? Wie sind Ihre Erfahrungen in diesem Sommer?

Einfach per E-Mail schicken

Egal, wo Sie die Ferien verbringen, schicken Sie uns doch einfach ein Bild per E-Mail an redlud@rheinpfalz.de und schreiben Sie uns dazu ein paar Sätze, wie Sie diesen Sommer verbringen. Die Fotos und die kleinen Geschichten dazu werden wir noch ein bisschen sammeln und dann auf einer oder zwei Sonderseiten – der Umfang richtet sich nach der Resonanz – vor dem Ende der Sommerferien veröffentlichen. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge.