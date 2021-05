Wegen eines Balkonbrands im Stadtteil Friesenheim ist am Samstagnachmittag die Ludwigshafener Feuerwehr ausgerückt. Laut Pressemitteilung wurde um 16:14 Uhr Alarm geschlagen, zunächst wegen eines Wohnungsbrands. Die Feuerwehrleute hätten ein Feuer auf dem Balkon im zweiten Stock eines dreigeschossigen Wohnhauses vorgefunden, das schnell gelöscht worden sei. Allerdings sei durch die Hitze die Balkontür und ein Fenster geborsten und Rauch sowohl in die zum Belkon gehörige als auch in die darüber liegende Wohnung gedrungen.

Die beiden Wohnungen seien entraucht worden, die Bewohner müssten allerdings vorerst bei Verwandten unterkommen. Sechs Personen seien vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben worden.