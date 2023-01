70.000 Euro Schaden hat laut Heidelberger Polizei am Freitagabend ein Balkonbrand in Dossenheim (Bergstraße, Rhein-Neckar-Kreis) verursacht. Aus noch ungeklärter Ursache entzündete sich gegen 18 Uhr ein Feuer auf dem Balkon eines Zweifamilienhauses. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen auf den Dachstuhl und angrenzende Häuser. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen, es gab keine Verletzten. Am Silvesternachmittag gegen 16 Uhr fing ebenfalls in Dossenheim ein Vordach am Anbau eines Mehrfamilienhauses Feuer. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr wurde ein Ausbreiten des Brands verhindert. Um 16.30 Uhr war der Brand gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von 10.000 bis 15.000 Euro. Es gab auch hier keine Verletzten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.