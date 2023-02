Aus bislang ungeklärter Ursache ist am frühen Mittwochmorgen gegen 1.30 Uhr ein Balkon an einem Mehrfamilienhaus Am Koschatplatz in Süd in Brand geraten. Das Feuer beschädigte auch einen Teil der Hausfassade, wie die Polizei weiter mitteilt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Es gab keine Verletzten. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache und sucht Zeugen: Hinweise unter Telefon 0621 963-2773.