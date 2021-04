Ein 25-Jähriger hat sich nach Polizeiangaben am Freitagabend an der Hand verletzt, als er einen Balkonbrand in Süd löschen wollte. Das Feuer auf dem Balkon in der Heinrich-Heine-Straße war um 20 Uhr gemeldet worden. Was dem Wohnungsinhaber nicht gelang, schaffte die Berufsfeuerwehr: Sie bändigte die Flammen. Der Brand verursachte Schäden an der Hausfassade und an den Gegenständen, die sich auf dem Balkon befanden. Die Brandursache konnte bislang nicht ermittelt werden. Der 25-Jährige wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die Gefahr eines weiteren Brands konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.