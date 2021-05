Nachdem es am Samstag in der Friesenheimer Luitpoldstraße gebrannt hatte, war die Polizei am Mittwoch für eine Brandortbegehung vor Ort. Es gebe keine Hinweise auf einen technischen Defekt oder Brandstiftung, wie die Beamten mitteilen. Als wahrscheinliche Ursache für den Brand, bei dem am Balkonmobiliar sowie an den Fensterrahmen ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstand, nennt die Polizei den fahrlässigen Umgang mit einer offenen Zündquelle.