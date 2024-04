Aus bislang unbekannten Gründen hat sich laut Polizei am Mittwochmittag ein Brand auf einem Balkon in der Pettenkoferstraße (Nord-Hemshof) entzündet. Ein Passant bemerkte die Flammen und alarmierte Anwohner und Feuerwehr. Das Gebäude wurde durch Rußbildung beschädigt. Die Höhe des Sachschaden ist noch unklar. Zur Brandursache wurden Ermittlungen aufgenommen. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2222.