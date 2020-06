Mit dem irischen Unternehmen „Zeus“ wird in nächster Zeit ein dritter Anbieter in Ludwigshafen E-Scooter zum Verleih bereitstellen, wie eine „Zeus“-Sprecherin auf Anfrage bestätigt. Bislang gibt es in der Stadt Roller der Firmen „Tier“ und „Bird“. Der Verwaltung sei bekannt, dass ,Zeus’ seine E-Tretroller in Ludwigshafen anbieten will, sagt Thomas Lappe von der städtischen Abteilung Verkehrsplanung. Offiziell habe man allerdings „bisher keine Mitteilung von ,Zeus’, ob und wann sowie mit wie vielen Rollern“ sie beginnen wollen. Die Stadt habe daher noch keine Vereinbarung mit dem Verleiher unterschrieben.

Weltpremiere in Heidelberg

Vor wenigen Tagen hatten die Roller des irischen Start-ups in Heidelberg ihre Weltpremiere. In der Neckarstadt können sie seitdem ausgeliehen werden. Langfristig sollen dort laut Unternehmen 200 „Zeus“-Scooter platziert werden. Die Besonderheit der Roller: Sie haben drei statt nur zwei Räder. Ein Depot für Lagerung und Wartung der Gefährte befindet sich in Limburgerhof.