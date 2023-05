Das Mannheimer Energieunternehmen MVV hat am Freitag bei einer Routinekontrolle des Trinkwassers eine bakterielle Verunreinigung mit Enterokokken im Wasserwerk Rheinau festgestellt. Das Gesundheitsamt Mannheim sei über den Sachverhalt informiert worden, teilt die MVV weiter mit. Auch wenn eine Gesundheitsgefährdung durch das gefundene Bakterium „Enterococcus casseliflavus“ äußerst unwahrscheinlich sei, führt die MVV vorsorglich in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt ab Freitagabend (26. Mai) um 19 Uhr eine Chlorung des vom Wasserwerk Rheinau gelieferten Wassers durch. Dies betrifft laut dem Versorger vor allem die südlichen Stadtteile Mannheims sowie Brühl, Edingen und Ilvesheim. „Das Trinkwasser in Mannheim kann weiterhin getrunken und verwendet werden“, betont die MVV. Die zugegebene Chlorkonzentration entspreche den Vorgaben der Trinkwasserverordnung und sei gesundheitlich unbedenklich. Lediglich leichter Chlorgeruch sei unter Umständen bemerkbar. Für dringende Rückfragen von Bürgern hat die Netzgesellschaft des Energieunternehmens ein Info-Telefon 0800 -2 90 10 00 geschaltet.