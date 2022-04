Wegen Kran- und Fassadenarbeiten an einem Gebäude wird die Bahnhofstraße in der Stadtmitte in der Nacht von Freitag auf Samstag für einigen Stunden gesperrt. Die Sperrung erfolgt im Abschnitt zwischen Ludwigstraße und Zollhofstraße in der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr. Eine Umleitung werde eingerichtet, teilt die Stadtverwaltung weiter mit.