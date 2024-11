Seit Mitte Juli saniert die Deutsche Bahn (DB) die Riedbahn-Strecke zwischen Frankfurt am Main und Mannheim. Erneuert werden auch die Haltepunkte, darunter der in der Mannheimer Neckarstadt. Dort sind die Bauarbeiten in vollem Gange.

Der Haltepunkt der Bahn befindet sich am Rand der Neckarstadt an der Einmündung der Fardely-Straße zum Hafengelände an der viel befahrenen Ludwig-Jolly-Straße