Die Bahn hat den Anliegern der Bahnstrecke Ludwigshafen-Neustadt im Bereich Mundenheim unter dem Schlagwort „Keine Angst vor unserer Baustelle“ eine Anwohnerinformation geschickt, in der sie Bauarbeiten vom 13. April bis 14. Juli im Bahnhof Ludwigshafen ankündigt.

Es seien lange angekündigte und unaufschiebbare Instandsetzungsarbeiten, weil Modernisierung und Instandhaltung der Bahnhöfe und Strecken „hohe Priorität“ hätten. Als Kosten dafür werden 4,3 Millionen Euro genannt.

Bei den Arbeiten werden sechs Gleise mit einer Gesamtlänge von rund 1,5 Kilometern und zehn Weichen erneuert. Dabei kommen Gleisstopfmaschinen, Zweiwegebagger, Baustellenfahrzeuge und Kleingeräte zum Einsatz.

Auch nachts wird gearbeitet„Um eine schnelle Abwicklung der Baustelle zu gewährleisten, ist es unvermeidbar, auch in den Nachtstunden zwischen 22 und 6 Uhr zu arbeiten,“ heißt es wörtlich. „Zur Lärmvermeidung wird auch eine akustische Warnung verzichtet.“ Beeinträchtigungen seien dennoch „nicht gänzlich auszuschließen“.

Noch Fragen?



Infos gibt es unter E-Mail an DBNetz.Suedwest@deutschebahn.com. Weitere Auskünfte über die Bauarbeiten und Fahrplanänderungen sind bei den DB-Verkaufsstellen, im Internet und an den DB-Automaten sowie am kostenlosen Bahn-Bau-Telefon (0800/5996655) erhältlich.