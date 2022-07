Eine Straßenbahn und ein Auto sind laut Polizei am Donnerstagabend in Heidelberg zusammengestoßen. Kurz nach 19 Uhr missachtete die Bahn vom Hauptbahnhof kommend ein Stopsignal und kollidierte in einem Kreuzungsbereich mit einem Citroen. Durch den Aufprall wurde der Wagen gegen den Mast einer Radfahrer-Ampel geschoben, die beschädigt wurde. Der Fahrer des nicht mehr fahrbereiten Autos erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro. Weil der Pkw abgeschleppt werden musste, war der Gleisbereich bis 20.12 Uhr blockiert. Es bildeten sich Staus.