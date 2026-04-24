Die Gleiserneuerungen der DB InfraGO zwischen Ludwigshafen und Schifferstadt dauern länger als geplant. Wie das Unternehmen mitteilt, bleibt die Strecke noch bis voraussichtlich Montag, 27. April, 5 Uhr, nur eingleisig befahrbar. Für Fahrgäste bedeutet das weiterhin Verspätungen, Teilausfälle und Umleitungen mit Haltausfällen. Betroffen sind die Linien S1, S2, S3 und RE 4. Auf den Linien S1 und S2 zwischen Homburg und Osterburken kann es durch Staueffekte zu Verspätungen und kurzfristigen Ausfällen kommen. Die S3 entfällt zur Entlastung der Strecke zwischen Schifferstadt und Ludwigshafen. Fahrgäste sollen in diesem Abschnitt auf S1 und S2 ausweichen. Die Züge des RE 4 werden umgeleitet und halten daher nicht in Philippsburg, Germersheim, Speyer Hauptbahnhof und Schifferstadt. Ersatzweise halten sie in Hockenheim, Schwetzingen und Mannheim Hauptbahnhof.

Alle Änderungen sind laut Bahn etwa 24 Stunden im Voraus in der digitalen Reiseauskunft hinterlegt. Fahrgäste sollen sich vor Fahrtantritt über bahn.de oder den DB Navigator informieren, da es kurzfristig zu weiteren Anpassungen kommen kann. Die Mitnahme von Fahrrädern in Ersatzbussen ist nicht möglich. Zudem halten nicht alle Busse direkt am Bahnhof. Hinweise zu den Haltestellen finden Bahnkunden im DB Navigator oder über die gezielten Wegebeschreibungen und Beschilderungen an den Bahnhöfen.