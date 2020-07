Achtung, Autofahrer: Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) erneuert ab Freitag in Ruchheim im Bereich des Bahnüberganges in Höhe der Haltestelle Ruchheim die Gleise und die dazugehörige Fahrbahn. Daher muss der Bahnübergang für den Individualverkehr zwischen dem Affengraben und der Maxdorfer Straße gesperrt werden. Damit die RNV die Arbeiten schnell erledigen kann, finden die Arbeiten am Tag und in der Nacht ab Freitag, 19 Uhr, bis Montag in der Frühe statt. Die Umleitung für den Individualverkehr wird ausgeschildert. Die Bahnen können wie gewohnt verkehren. Die Buslinie 72 hingegen ist von der Sperrung ebenfalls betroffen und fährt eine Umleitung. Die Busse verkehren von Oggersheim kommend nur bis zur Haltestelle Ruchheim Schloss und ebenso in der Gegenrichtung. In der Oggersheimer Straße wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Haltestellen Paul-Münch-Straße, Ruchheim und Am Herrschaftsweiher können nicht angefahren werden, die Haltestelle Brunnenweg entfällt in Richtung Ruchheim. Die Bedienung von Amazon erfolgt überwiegend auf dem Abschnitt Am Herrschaftsweiher – Ruchheim – Industriegebiet Am Römig. Die Zusatzfahrten verkehren über die Dürkheimer- und Oderstraße und somit nicht durch Ruchheim.