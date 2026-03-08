Wer sparen möchte, fährt in dieser Saison besser mit dem Rad an die Schlicht zum Baden. Denn das Parken wird teurer. Auch wenn man nur mal schnell eine Runde schwimmen möchte.

Wenn die Neuhofener Lokalpolitiker mal so richtig in Fahrt kommen und eine Möglichkeit sehen, Geld einzunehmen statt es ausgeben zu müssen, dann kann es durchaus zugehen wie auf einem Basar. Da fliegen die Zahlen nur so durch den Raum. Und am Ende einigt man sich irgendwo in der Mitte.

So geschehen beim Thema Parkgebühren an der Schlicht auf der vergangenen Sitzung des Bau- und Grundstücksausschusses der Ortsgemeinde Neuhofen. Dabei fing alles ganz harmlos an. Nämlich damit, dass die Gemeinde ab diesem Jahr die Parkplatzbewirtschaftung der Schlicht-Parkplätze selbst übernimmt. Zwei Parkplätze gibt es für die Badegäste: den alten Parkplatz im Wald in der Nähe des Kiosks, auf dem etwa 250 Autos parken können, und den neuen Parkplatz an der Landstraße zwischen Neuhofen und Waldsee mit etwa 300 Stellplätzen.

Gemeinde will selbst kassieren

Bisher war die Parkplatzbewirtschaftung Aufgabe des Kiosk-Pächters. Da dieser aber gewechselt hat, hat die Gemeinde nun die Möglichkeit genutzt, die Parkgebühren in Zukunft selbst zu kassieren. Den Vertrag mit dem neuen Pächter hat sie dementsprechend abgeändert. Am einfachsten wäre es, Parkscheinautomaten und Schranken zu installieren, aber das lässt sich kurzfristig für diese Badesaison nicht verwirklichen, erklärte Ortsbürgermeister Ralf Marohn (FDP) im Bauausschuss. Daher soll die Parkplatzbewirtschaftung für dieses Jahr noch einmal vergeben werden. Marohn hat auch schon Interessenten, die das machen würden.

Denen ist die bisherige Gebühr von vier Euro pro Tag allerdings zu wenig. Denn davon muss noch die Mehrwertsteuer abgeführt werden, und auch die Gemeinde Neuhofen bekommt einen Anteil. Eigentlich hätte der Ausschuss nun lediglich einer Erhöhung der Gebühren um einen Euro auf fünf Euro zustimmen müssen. „Das hatte schon der alte Pächter so gewollt. Wir haben das immer abgelehnt, aber inzwischen sehe ich das auch so“, sagte Marohn.

Zahlengerangel im Ausschuss

Stattdessen entflammte eine Debatte. „Fünf Euro sind viel zu wenig“, fand Sebastian Hisgen (CDU) und führte aus, wie viel Euro an Parkgebühren man anderswo, zum Beispiel in Ludwigshafen, zahlen müsse. Die Neuhofener würden ohnehin mit dem Rad kommen, und die anderen könnten durchaus tiefer in die Tasche greifen. Er warf zehn Euro in den Raum. Und dann ging der Handel los: sechs Euro – nee, zehn ist besser. Acht? Dann ein genervtes: „Alla, beschließt irgendwas“ aus den Reihen der Bieter und ein „Sagt, was ihr wollt, mir ist es recht“, von Marohn.

Die Zwischenidee von Melanie Hieb (SPD) für eine Monats- oder Jahreskarte verpuffte im Eifer des Handelns. Ein zaghaftes „sechs“ wurde von Gisela Kluger (FDP) mit einem entschiedenen „sieben“ abgebügelt. Bis dann Marohn doch noch ein Machtwort sprach: „Macht acht. Die Leute geben einen Zehner und kriegen zwei zurück. Bei sieben muss man mit zwei Münzen hantieren.“

Gemeinde und Parkplatzbetreiber profitieren

So wird es nun gemacht. Bis auf eine Enthaltung waren alle damit einverstanden. Den neuen Parkplatzbewirtschafter wird es freuen. Die Gemeinde auch, sie bekommt etwa drei Euro davon ab. Die Schlichtbesucher wird es weniger freuen, gab Marohn zu.

Vor diesem Hintergrund, quasi noch mit den Euro-Zeichen in den Augen, fiel dem Gremium die nächste Entscheidung viel leichter. Der Parkplatz im Wald gehört der Ortsgemeinde bereits. Der Parkplatz an der Straße ist im Besitz des Rhein-Pfalz-Kreises, der die Wiese regelmäßig mit Schotter auffüllen ließ, um das Parken zu ermöglichen. Um einheitliche Verhältnisse zu schaffen, schlug Marohn vor, auch diesen Parkplatz zu kaufen. Die Kreisverwaltung möchte 51.000 Euro dafür haben. Hisgen begann zu rechnen und stellte fest: Wenn das Wetter gut ist, ist der Kaufpreis nach zwölf Wochenenden schon wieder drin.