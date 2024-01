(aktualisiert 17.40 Uhr) Der Einsatz von Rettungsdiensten, Feuerwehr und Polizei in den T-Quadraten ist abgeschlossen. Laut Feuerwehr hatte ein Bagger am Mittwochnachmittag bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt. Der Bereich sei weiträumig abgesperrt und geräumt worden. Laut Polizei waren vier umliegende Quadrate von der Sperrung betroffen. Im Zuge des Einsatzes kam es den weiteren Angaben zufolge zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Kräfte des Energieversorgers MVV waren nach Angaben der Feuerwehr schnell vor Ort, um die beschädigte Leitung zu demontieren und eine neue einzubauen. Am späten Nachmittag sei kein Gas mehr ausgetreten und die Lage unter Kontrolle gewesen. Verletzte gab es keine.