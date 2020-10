Das Pech klebt dem Badminton-Zweitligisten TuS Neuhofen an den Schuhen. Von den beiden Auswärtspartien ist der Aufsteiger mit leeren Händen zurückgekehrt: Gegen den BC Remagen unterlag die TuS am Samstag 2:5, gegen den TV Hofheim sonntags 0:7.

Klar war, dass die Neuhofener ersatzgeschwächt antreten mussten, denn Chiara Marino und Sebastian Gaag fehlten krankheits- bzw. verletzungsbedingt. „Wir hatten wieder viele knappe Spiele, aber meist mit dem schlechteren Ende für uns“, bilanzierte Neuhofens Nummer eins, Timo Kettner. Man sei noch nicht abgeklärt genug, um die knappen Spiele an sich zu reißen und zahle Lehrgeld, sagte Kettner, der sich am Samstag an der Achillessehne verletzte und im Anschluss kaum noch auftreten konnte.

So mussten die Neuhofener gegen Hofheim umstellen. Kettner verzichtete auf das erste Herreneinzel, für ihn rückte Matti-Lukka Bahro nach. Mit Marc Bartel trat Kettner im ersten Herrendoppel an, verlor dieses aber in vier Sätzen. Die Spiele gegen Hofheim waren durchweg knapp. Von sieben Partien gingen sechs über vier Sätze. „Daher gibt das 0:7 auch nicht den Spielverlauf wieder“, unterstrich Kettner. „Für uns heißt es jetzt, daraus zu lernen und bis zum nächsten Spieltag fit zu werden.“ Ob dieser allerdings stattfindet, ist fraglich. Im Normalfall würde Neuhofen am 7. November daheim gegen Spitzenreiter SV Fun-Ball Dortelweil auflaufen und sonntags gegen die TuS Schwanheim spielen. „Diese Woche entscheidet der DBLV darüber, ob die Saison wie in Hessen und Baden-Württemberg abgebrochen wird“, sagte Kettner.