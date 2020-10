NEUHOFEN/LUDWIGSHAFEN. Der Deutsche-Badminton-Ligaverband (DBLV) hat beschlossen, den Spielbetrieb in der Ersten und Zweiten Bundesliga aufgrund der aktuell steigenden Infektionszahlen bis zum 31. Dezember dieses Jahres einzustellen. Davon betroffen ist auch Zweitligist TuS Neuhofen.

Der Aufsteiger bestritt bis dato fünf Spiele, verbuchte einen Sieg und vier Niederlagen. Die Spiele bleiben in der Wertung. Eventuell könne es zu einer Reduzierung der Spieltage kommen, schreibt der DBLV auf seiner Internetseite. Neuhofens Nummer eins, Timo Kettner, bedauert, dass die Saison vorerst unterbrochen wird, zeigt aber Verständnis. „Nicht nur für uns ist das doof. Ich habe von den anderen Vereinen, gegen die wir am Wochenende angetreten sind, gehört, dass auch sie gerne weitergespielt hätten.“ Der DBLV werde sich Gedanken machen, wie und ob im Januar überhaupt weitergespielt werden kann, sagt Kettner. Er ist allerdings skeptisch. Aktuell trainiere die Mannschaft noch in Kleingruppen, erklärt er. Voraussichtlich ab der kommenden Woche wird auch das nicht mehr möglich sein.

Noch keine Entscheidung ist in der Badminton-Regionalliga gefallen. Hier wartet der Post SV Ludwigshafen auf eine Rückmeldung des Verbandes. Die Ludwigshafener mussten coronabedingt bereits in den ersten Spielen auf ihre Stammspieler Hans-Kristjan Pilve (Estland) und Leonard Heim (beruflich in Norwegen) verzichten. Beide konnten nicht einreisen. Die Ludwigshafener rangieren auf dem sechsten Tabellenplatz.