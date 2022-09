Im Willersinnweiher gilt auf Anraten des Landesamts für Umwelt ab sofort und bis auf Weiteres ein Badeverbot. Nach Angaben der Stadtverwaltung hat das Landesamt am Donnerstag mitgeteilt, dass der geltende Grenzwert für Cyanobakterien (früher Blaualgen) so weit überschritten ist, dass ein Badeverbot ausgesprochen werden soll. Darüber hinaus wurden die ansässigen Wassersportvereine, das Freibad am Willersinnweiher und die Angler informiert. Das Gewässer wird aufgrund der Cyanobakterien weiterhin vom Landesamt für Umwelt beprobt. Wie ein Sprecher des Landesamts schon vergangene Woche erklärt hatte, wird ein Badeverbot dann verhängt, wenn die Bakterienkonzentration einen Wert von 75 Mikrogramm pro Liter überschreitet. Nachdem in der Vorwoche erstmals Cyanobakterien im Willersinnweiher entdeckt worden waren, hatten die Behörden zunächst wegen der Gefahren für die Gesundheit von Menschen und Hunden lediglich vor dem Baden im Weiher gewarnt.