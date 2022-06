Am Samstagabend ist es gegen 19.30 Uhr zu einem Badeunfall am Willersinnweiher gekommen. Nachdem sie Hilferufe gehört hatten, konnten Rettungsschwimmer der DLRG Ortsgruppe Ludwigshafen Oggersheim – die an Wochenenden von 12 bis 20 Uhr im Freibad Willersinn vertreten sind – per Fernglas einen Mann am gegenüberliegenden Ufer sichten. Er habe Schwierigkeiten gehabt, sich über Wasser zu halten, teilt Oliver Nagel, Leiter der Ortsgruppe Oggersheim, mit. Eine 17-jährige DLRG Rettungsschwimmerin sei daraufhin direkt mit dem Rettungsbrett ins Wasser und habe den Mann am Brett sichern können. Auch Passanten, die auf Höhe des LSV-Geländes unterwegs gewesen waren, wo der Mann in Not geriet, seien ins Wasser gesprungen und zu Hilfe geeilt. Weil auf dieser Seite des Weihers lediglich Trampelpfade existierten, die Anfahrt für eine medizinische Versorgung deshalb sehr schwierig sei, ist der Mann von den DLRG-Rettungsschwimmern zum Freibadgelände transportiert und dort erstversorgt worden. Eine Reanimation sei nicht notwendig gewesen, wie Nagel berichtet. Der Mann sei aber ins Klinikum eingeliefert worden. Im Einsatz am Willersinnweiher war aufgrund des Vorfalls auch der alarmierte Rettungsdienst sowie die Berufsfeuerwehr.