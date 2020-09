Das Ludwigshafener Freibad am Willersinnweiher verabschiedet sich in die Winterpause. Der letzte Badetag in dieser Saison ist nach Angaben der Stadtverwaltung der Samstag, 12. September. Ab Dienstag, 15. September, steht den Badegästen das Hallenbad Oggersheim zur Verfügung. Ab Mittwoch, 9. September, öffnet das Hallenbad in Süd. Bis zum 31. August haben 34.500 Gäste das Freibad besucht. Von 164 Zeitfenstern waren 28 ausverkauft und weitere zehn nahezu ausverkauft.

„Ich freue mich sehr, dass wir trotz der aktuellen Situation den Ludwigshafenern eine Freibadsaison bieten konnten. Unser Angebot ist gut angenommen worden, und die Badegäste haben sich an die Regeln im Freibad gehalten. Angesichts der vielen Hygienemaßnahmen, die wir umsetzen mussten, und der damit einhergehenden Einschränkungen, insbesondere bei der Besucherzahl von nur 500 Badegästen pro Zeitfenster, bin ich mit dem Verlauf der Saison sehr zufrieden“, bilanziert Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD).

Besucher-Obergrenze im Hallenbad

Nun beginnt die Saison im Hallenbad Oggersheim. Aufgrund der Auflagen im Zuge der Corona-Pandemie können maximal 45 Badegäste gleichzeitig das kleine Sportbad nutzen. Die Nutzung erfolgt ohne Zeitfenster, eine vorherige Reservierung ist nicht nötig. Ähnliches gilt im Hallenbad Süd.

Die Verwaltung empfiehlt, vor dem Badebesuch die aktuelle Auslastung telefonisch unter 0621/504-2901 zu erfragen. Kinder bis 14 Jahre dürfen das Bad nur in Begleitung einer erwachsenen Person betreten.

Schwimmkurse starten

Badmitarbeiter bieten auch wieder Schwimmkurse für Kinder sowie einen Aqua-Jogging-Kurs an. Los geht es am Donnerstag, 17. September. Ein Aqua-Jogging findet mittwochs ab 16 Uhr, ein Kinderschwimmkurs für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren donnerstags ab 18 Uhr und samstags ab 11 Uhr und ein Folgeschwimmkurs für Kinder samstags ab 12.15 Uhr statt. Für diese Kurse verkauft die Bäder-Abteilung die Karten per E-Mail. Nähere Informationen zu den Kursen und Anmeldungen gibt es im Netz unter www.ludwigshafen.de.