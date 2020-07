Das Baden im Begütenweiher ist laut Stadtverwaltung wieder bedenkenlos möglich. Im November 2019 war in dem Oggersheimer See eine „massenhafte Entwicklung von Cyanobakterien“ festgestellt worden, wie monatelang auf Warnschildern am Weiher zu lesen war. Diese Blaualgen können Toxine, also giftige Substanzen bilden. Jetzt hat das Landesamt für Umwelt der Stadtverwaltung mitgeteilt, dass hinsichtlich Cyanobakterien nun Entwarnung gegeben werden kann. „Das Baden ist ohne gesundheitliche Risiken möglich“, heißt es aus der Verwaltung. Die Warnhinweisschilder seien wieder entfernt worden. Das Gewässer werde jedoch weiterhin vom Landesamt für Umwelt beprobt.