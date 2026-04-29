Auf dem Mannheimer Maimarkt bietet die neue „Baby- und Kinderwelt“ Ausstattung für den Nachwuchs. Zur Beratung gesellen sich Workshops – zum Beispiel über Babymassage.

„Wir beginnen an den Füßen, drücken sanft mit dem Daumen von der Ferse in Richtung Zehen. Die streichen wir leicht einzeln nach oben hin aus.“ Mit diesen Worten beginnt Sarah Weber am vergangenen Montag ihren kleinen Workshop zum Thema Babymassage auf dem Mannheimer Maimarkt. Der Kurs findet auf der Aktionsfläche im hinteren Bereich der Halle 17 statt, als Teil der neuen „Baby- und Kinderwelt“.

Dort gibt es bis einschließlich Dienstag, 5. Mai, Babytragen, Babyschalen, Kindersitze, Kinderwagen und Schulranzen sowie eine kleine Auswahl an Bekleidung und Accessoires – von Rucksäcken und Haarschmuck bis zu Scootern und Rollern für die Kleinsten samt schützendem Helm. Täglich laufen auf der Aktionsfläche dazu unterschiedliche Workshops.

Den Auftakt gestaltet Sarah Weber von „Familienkurse mit Herz“ aus Waghäusel mit Babymassage sowie Kinder- und Babyyoga. „Alle Workshops finden ohne Anmeldung statt. Wir wissen also nicht, ob jemand kommt“, sagt Monica Dalheimer. Sie hat gemeinsam mit Isabel Wenzel-Brunner die neue „Baby- und Kinderwelt“ auf dem Maimarkt konzipiert.

Motorik und Körperwahrnehmung verbessern

Ihre Sorge in Bezug auf die Workshops ist unbegründet: Denn zum Auftaktworkshop kommen sowohl werdende Eltern als auch Mütter und Väter mit ihren gerade ein paar Monate alten Babys. Sie wollen nicht nur etwas über die Massagetechnik an sich wissen – sondern vor allem, wann diese eingesetzt wird und welche Wirkung damit erzielt werden kann. „Babymassage schafft Nähe und stärkt die Bindung zwischen Kind und Eltern. Das Baby kann besser entspannen, zur Ruhe kommen und leichter einschlafen“, erklärt Weber. Die Erzieherin und lizenzierte Kursleiterin ergänzt, dass gezielte, kreisende Massagebewegungen im Uhrzeigersinn über das Babybäuchlein der Verdauung förderlich sind.

Die jungen Eltern erfahren beim Workshop auch, dass Babymassage eine wunderbare und – durchaus für beide Seiten – entspannende Sache sei, mit der sie ihrem Kind zugleich Aufmerksamkeit und Sicherheit schenken. Letzteres gilt übrigens auch für Babyyoga, das darüber hinaus die Motorik und Körperwahrnehmung des Kindes fördert. Eines sei jedoch wichtig zu wissen: „Babymassage nie durchführen, wenn das Kind schläft. Und Baby- und Kinderyoga bitte nicht als Sportprogramm oder gar Training verstehen“, erklärt die Referentin.

Über den gelungenen Auftakt der Workshops freut sich Organisatorin Dalheimer. Sie und Wenzel-Brunner sind Mitgründerinnen der Kindersitzexperten, dem größten deutschen Zusammenschluss spezialisierter Fachhändler für Kindersicherheit. Was sie in ihren Geschäften „Mamelinu“ in Michelstadt (Wenzel-Brunner) und „Schützling“ in Oberhausen-Rheinhausen (Dalheimer) anbieten, wollen sie auch direkt auf den Maimarkt bringen: auf Sicherheit und Ergonomie geprüfte Produkte führender Hersteller, verbunden mit der Expertise von Fachhändlern.

Tipps zum Autositz

Denn: Auch wenn ein Kindersitz Testsieger geworden ist, sei er damit nicht automatisch die beste Lösung für alle. „Wichtig sind ein Passform-Check direkt am Kind, aber auch eine ausführliche Beratung zum Handling von Babyschale oder Kindersitz im Auto selbst“, erläutert Dalheimer. Dass Letzteres wichtig ist, berichtet ein Messebesucher gerade einem Fachhändler. „Ich kann den Autositz meiner Enkelin nicht drehen“, schildert er das Problem. Den Sitz hatte er zwar anderswo gekauft. Doch der Experte gibt ihm dennoch Tipps, mit welchen Handgriffen sich das Problem lösen lässt.

Wenige Schritte weiter wird geduldig gezeigt, wie ein Babytragetuch gebunden wird. Und wer mag, darf auf dem Kinderwagen-Parcours eine Proberunde drehen. Die Schulranzen dürfen ebenfalls ausprobiert werden, um sie auf den richtigen, individuellen Sitz zu testen.

Insgesamt geht es in der Halle 17 nicht hektisch zu – sie ist offen und großzügig ohne Messegänge gestaltet. „Beratung soll im Vordergrund stehen. Ohne Termin und dennoch ohne Zeitdruck“, sagt Dalheimer. Und sie verrät, dass mit der „Baby- und Kinderwelt“ auf dem Mannheimer Maimarkt ein schon lange gehegter Wunsch von ihr und Wenzel-Brunner in Erfüllung gegangen sei.

Info

Am Donnerstag, 30. April, findet mit dem „Stoffwindel-Workshop“ eine weitere Sonderaktion statt. Das komplette Workshop-Programm kann im Netz unter www.baby-kindermesse-mannheim.de eingesehen werden.

