Wegen Baumfällarbeiten kündigt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) für die B9 Sperrungen an: Am Freitag, 25. November, von 9 bis zirka 11 Uhr wird die B9-Auffahrt bei Oggersheim/Maxdorf in Fahrtrichtung Frankenthal voll gesperrt, da laut LBM mehrere Birken entfernt werden müssen. Die Umleitung ist laut LBM ausgeschildert und führt über die B9 in Fahrtrichtung Speyer bis zum Autobahnkreuz der A650 (Oggersheimer Kreuz) und von dort wieder zurück nach Frankenthal. Nähere Infos im Netz: www.verkehr.rlp.de.