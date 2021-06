Am frühen Sonntagmorgen ist eine 21 Jahre alte Frankenthalerin auf der B9 aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit zwei Schutzplanken kollidiert. Den Polizeiangaben zufolge kam die 21-Jährige um kurz nach 3 Uhr zwischen den Anschlussstellen Oggersheim/Wormser Straße und Oggersheim/Maxdorf nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch die Kollision mit der Schutzplanke wurde der Wagen zurück auf die Fahrbahn und in die Mittelschutzplanke geschleudert, bevor er auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Die Frankenthalerin stand unter Schock und wurde zur Überwachung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Das Auto verlor durch den Unfall auf einer Strecke von etwa 15 Metern Öl, das sich laut Polizei über beide Fahrstreifen verteilte. Für die Dauer der Reinigungsarbeiten war die B9 in Richtung Speyer bis etwa 5.30 Uhr voll gesperrt. Durch den Unfall entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.