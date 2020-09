Mit so einer Unfallmeldung bekommt es die Polizei auch nicht oft zu tun: Sie fahndet nach einem unbekannten Motorradfahrer, der am Freitagmorgen auf der B 9 den Außenspiegel eines Autos kaputt geschlagen hat. Der Vorfall passierte gegen 7 Uhr, wie die Polizei am Wochenende mitteilte. Ein 38-jähriger Autofahrer war mit seinem Wagen auf der B 9 in Richtung Ludwigshafen unterwegs. Bei einer Fahrbahnverengung im Baustellenbereich in Höhe des Autobahnkreuzes A 6 drängte sich ein Motorradfahrer am Auto vorbei, weshalb der 38-Jährige hupte. Dies ärgerte den Motorradfahrer so sehr, dass er heftig gegen den rechten Außenspiegel schlug, sodass dieser abbrach. Die Polizei hofft, dass Autofahrer, die ebenfalls dort im Stau standen, den Vorfall beobachtet haben. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.